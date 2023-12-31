Toyota хотела продавать Suzuki Jimny под своим брендом, но Suzuki отказалась

Toyota и Suzuki давно и плодотворно сотрудничают по ряду направлений и моделей (например, Toyota RAV4 актуального поколения представлен в Европе как Suzuki Across), но по двум каноническим моделям Suzuki – внедорожнику Jimny и компактному хетчбэку Swift – сотрудничества не получилось, хотя Toyota очень хотела.
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