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"Союз-2.1б" установили в стартовую систему Восточного

"Союз-2.1б" установили в стартовую систему Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 новыми космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный, сообщается в Twitter «Роскосмоса».

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