"Союз-2.1б" установили в стартовую систему Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 новыми космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный, сообщается в Twitter «Роскосмоса».
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии