У Евросоюза нет денег, чтобы удовлетворить все финансовые запросы Зеленского Евросоюзу нечем удовлетворить финансовый аппетит Зеленского, у Брюсселя просто нет дополнительных средств, запрашиваемых Киевом, сообщает La Repubblica.