Без кольца на пальце: Джессика Бил не простила Тимберлейка

Актриса не пожелала смириться с новым проступком мужа. Джессика Бил появилась без венчального кольца LEGION-MEDIAИстория с арестом за вождение в пьяном виде получила новое, весьма неприятное для 43-летнего Тимберлейка развитие.
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