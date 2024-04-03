До 78 возросло число погибших тюленей в Мангистау

Как ранее сообщалось, 29 марта сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружили 62 туши мертвых тюленей, передает inАktau.
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