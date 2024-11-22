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Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО работать с Трампом, а не сплетничать

Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО работать с Трампом, а не сплетничать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал министров обороны стран Североатлантического альянса взаимодействовать с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нем.

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