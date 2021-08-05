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Александр Васильев: «Настя Ивлеева подчеркивает свою гиперсексуальность»

Александр Васильев: «Настя Ивлеева подчеркивает свою гиперсексуальность»

Сегодняшний модный разбор Александра Васильева посвящен образам звезды интернета. В марте Настя. Настя Ивлеева Марина Денисова Шпильки и юбки Сговор блогеров Как персонажи мультфильма Орбакайте, Свиридова плюс Ума Турман Игривая проводница Экстравагантна и гиперсексуальна Настоящая леди? Укорачивает ноги Самая ординарная С подарками от одноклассников Та еще авантюристка Точно не икона стиля Папик все устроит Любовница на карнавале В любом городке Сегодняшний модный разбор Александра Васильева посвящен образам звезды интернета.

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