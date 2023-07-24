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Поблизости от Запорожской АЭС найдены противопехотные мины

Поблизости от Запорожской АЭС найдены противопехотные мины

РИАМО - 25 июл. Глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что на периферии периметра Запорожской атомной электростанции, куда нет хода персоналу, найдены противопехотные мины направленного действия, передает ТАСС.

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