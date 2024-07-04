Путин: украинский кризис возник из-за бесцеремонной политики США и их союзников

Кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики Соединенных Штатов и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.
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