Россия нанесла неожиданный удар по Индии после подписания Дели военных соглашений с США
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Теперь в Нью-Дели будет платить за баррель на 87% больше от суммы предоставленной скидки.
Официальная Москва практически полностью срезала свою скидку на нефть, которая была предоставлена Индии, после того, как снова обрушились цены на «черное золото».
Комментарии
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Все как обычно, "многовекторность" во всей красе.
Кто бы сомневался - все продается и ддентльменство и рыцарство . Хватит всех ублажать за счёт своего народа. Пора повернуться лицом к тем, кто всю братию кормит
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