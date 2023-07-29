Закон и Порядок

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Россия нанесла неожиданный удар по Индии после подписания Дели военных соглашений с США

Россия нанесла неожиданный удар по Индии после подписания Дели военных соглашений с США

ФОТО: Теперь в Нью-Дели будет платить за баррель на 87% больше от суммы предоставленной скидки. Официальная Москва практически полностью срезала свою скидку на нефть, которая была предоставлена Индии, после того, как снова обрушились цены на «черное золото».

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Комментарии
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ап
анатолий панов
Все как обычно, &quot;многовекторность&quot; во всей красе.
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3 час.
МС
Марина Свобода
Кто бы сомневался - все продается и ддентльменство и рыцарство . Хватит всех ублажать за счёт своего народа. Пора повернуться лицом к тем, кто всю братию кормит
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49 мин.

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