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Приморцам выделили дополнительные авиарейсы

Приморцам выделили дополнительные авиарейсы

Жители Приморского края смогут воспользоваться дополнительными авиарейсами по востребованным маршрутам, которые связывают отдаленные уголки края с приморской столицей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

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