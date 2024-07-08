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Депутат Госдумы Виталий Милонов начал диктовать россиянкам, как им выглядеть

Депутат Госдумы Виталий Милонов начал диктовать россиянкам, как им выглядеть

Инициативный депутат Государственной думы Виталий Милонов взял на себя роль «полиции моды и нравов». Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детстваначал диктовать женщинам, как они должны выглядеть.

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