Депутат Госдумы Виталий Милонов начал диктовать россиянкам, как им выглядеть

Инициативный депутат Государственной думы Виталий Милонов взял на себя роль «полиции моды и нравов». Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детстваначал диктовать женщинам, как они должны выглядеть.
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