В Горловке усилили защиту центра города и транспорта от БПЛА

ДОНЕЦК, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство беспилотных летательных аппаратов ВСУ на радиоэлектронном управлении удается подавить до того, как они ударят по Горловке ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько в эфире телеканала «Соловьев Live».
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