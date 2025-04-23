В Горловке усилили защиту центра города и транспорта от БПЛА

ДОНЕЦК, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство беспилотных летательных аппаратов ВСУ на радиоэлектронном управлении удается подавить до того, как они ударят по Горловке ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько в эфире телеканала «Соловьев Live».