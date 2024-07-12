СИМ-СИМ, закройся: почему мэрия Великого Новгорода грозится запретить аренду электросамокатов

В Великом Новгороде могут запретить кикшеринг (аренду электросамокатов). Мэрия указывает, что число нарушений со стороны пользователей модного транспорта растет, а компании-операторы не выполняют возложенные на них требования по обеспечению безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии