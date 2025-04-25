Невролог Мартынов посоветовал весной больше гулять и добавить овощи в рацион

Весна – отличное время для пересмотра образа жизни и укрепления здоровья. Врач-невролог Владимир Мартынов рекомендовал увеличить время пребывания на свежем воздухе, проводить больше времени на солнце и обогатить рацион свежими овощами и зеленью, передает РИА Новости.
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