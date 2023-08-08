Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4. Во втором тайме при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил пенальти за игру рукой Даниила Хлусевича в предыдущем эпизоде.