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Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4. Во втором тайме при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил пенальти за игру рукой Даниила Хлусевича в предыдущем эпизоде.

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