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Южнокорейская Shinhan будет использовать платформу стейблкоинов Visa для инициатив в сфере «финансов будущего»

Южнокорейская Shinhan будет использовать платформу стейблкоинов Visa для инициатив в сфере «финансов будущего»

Южнокорейская Shinhan Financial Group объявила о подписании стратегического делового соглашения с Visa о сотрудничестве в области стейблкоинов, искусственного интеллекта и B2B-платежей для своего бизнеса в сфере «финансов будущего».

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