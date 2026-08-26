Южнокорейская Shinhan будет использовать платформу стейблкоинов Visa для инициатив в сфере «финансов будущего»

Южнокорейская Shinhan Financial Group объявила о подписании стратегического делового соглашения с Visa о сотрудничестве в области стейблкоинов, искусственного интеллекта и B2B-платежей для своего бизнеса в сфере «финансов будущего».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии