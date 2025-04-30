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Дороги начнут ремонтировать в Забайкалье по новому проекту

Дороги начнут ремонтировать в Забайкалье по новому проекту

60% региональных дорог планируют привести в нормативное состояние до 2030 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил на пресс-конференции замминистра строительства Забайкалья Сергей Кривощёков.

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