Дороги начнут ремонтировать в Забайкалье по новому проекту

60% региональных дорог планируют привести в нормативное состояние до 2030 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил на пресс-конференции замминистра строительства Забайкалья Сергей Кривощёков.
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