Чем лучше питаться во время менопаузы

Специалист поделился рецептами для данного периода времени. Во время менопаузы, приведем несколько рецептов питания, которые могут помочь справиться с возможными симптомами и поддерживать общее здоровье: Салат со шпинатом и ягодами: — Смешайте свежий шпинат с ягодами (клубникой, голубикой, ….
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