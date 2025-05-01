Мадрид (WTA). 1/2 финала. Соболенко встретится со Свитолиной, Швентек – с Гауфф

Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Полуфинал Коко Гауфф (США) Ига Швентек (Польша) Дата проведения 1 мая, 17.
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