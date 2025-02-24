Бомбу замедленного действия заложили под Россию в 1993 году. И она до сих пор "тикает"

Бомбу замедленного действия заложили под Россию ещё в 1993 году. И она до сих пор "тикает". Отдел расследований Царьграда раскрыл интересные факты о том, кто на самом деле всё это время стоял за "правой рукой Набиуллиной": "Агент" Юдаева миссию выполнила и отозвана в центр".