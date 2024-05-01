Конфликт за тишину в деревне Капустино обернулся убийством

Драка между двумя мужчинами в Киришском районе Ленобласти имела плачевный финал. Один из нарушителей решил применить топор в качестве оружия, однако сам скончался от полученных ранее телесных травм, нанесенных оппонентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии