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  • Нина Прыгун
    малолетние имбецилы ,не зависимо от возраста за решетку дней на 5,чтобы знали что за содеянное бывает реальное наказа...Спустил штаны и п...
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    Надо таких прилюдно пороть возле Вечного огня.Спустил штаны и п...
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Конфликт за тишину в деревне Капустино обернулся убийством

Конфликт за тишину в деревне Капустино обернулся убийством

Драка между двумя мужчинами в Киришском районе Ленобласти имела плачевный финал. Один из нарушителей решил применить топор в качестве оружия, однако сам скончался от полученных ранее телесных травм, нанесенных оппонентом.

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