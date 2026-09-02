РАДИМОВ: Забивая, ЦСКА отпускает вожжи и начинает играть академично, сбавлять темп армейцам нельзя. И зависимость от Кисляка – это непорядок

«Когда ЦСКА ведет в счёте, им надо додавливать, нагнетать темп. Они на это способны, они в силах играть с большой интенсивностью, - заявил бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов, оценивая ничью подопечных Дмитрия Игдисамова в Самаре с «Акроном» (2:2) в недавнем 6-м туре РПЛ.
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