Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

По предварительным оценкам, 2023 год станет самым теплым более чем за последнюю сотню тысяч лет. Минувший месяц оказался самым теплым октябрем в истории, превысив предыдущий рекорд на 0,4 градуса Цельсия.
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