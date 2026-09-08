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Голы Мбаппе и Вальверде принесли «Реалу» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч первого тура общего этапа между «Реалом» и «Интером».

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