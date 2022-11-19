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Чемпионат Европы по гандболу-2022 среди женщин. Дания в финале сыграет с Норвегией, Черногория и Франция встретятся в матче за 3-е место

20 ноября состоится финал женского чемпионата Европы по гандболу. Дания сыграет с Норвегией.  Чемпионат Европы по гандболу Женщины Любляна, Словения Финал  Дания – Норвегия – 22.

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