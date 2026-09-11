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Новости Брянска

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Под Дубровкой лес завалили строительным мусором

Под Дубровкой лес завалили строительным мусором

Свалка на территории Рековичского сельского поселения ликвидирована после представления прокуратуры.В Дубровском районе Брянской области по требованию прокуратуры очистили участок, граничащий с лесным фондом, от бытового и строительного мусора.

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