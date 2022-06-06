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«Світанкові Роси» укрепляют мир и дружбу — фестиваль украинской культуры в Приморье

«Світанкові Роси» укрепляют мир и дружбу — фестиваль украинской культуры в Приморье

Фестиваль стал уже традиционным для Лесозаводска и проводится здесь в пятый раз. Организаторами столь же традиционно выступают «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» и департамент внутренней политики Приморского края.

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