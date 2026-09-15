Задержание спустя 17 лет

Следователям СУ СК России по Калининградской области с помощью криминалистов Следственного комитета РФ удалось раскрыть преступление, совершённое в Полесске ещё в 2009 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия готова воз...
- Цена нелегального...
- The Atlantic: Тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым