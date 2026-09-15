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Аргументы недели

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Задержание спустя 17 лет

Задержание спустя 17 лет

Следователям СУ СК России по Калининградской области с помощью криминалистов Следственного комитета РФ удалось раскрыть преступление, совершённое в Полесске ещё в 2009 году.

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