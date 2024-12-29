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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ананко о зарплатах футболистов: «Высочайшая конкуренция – пробуйте добиться успеха, если думаете, что все так просто. У меня было 3 операции, когда еще карьеру не начал»

«Посчитайте, сколько каждый год в России выпускается футболистов. Высочайшая конкуренция! Поэтому, когда говорят про большие зарплаты, отвечаю: «А что вам мешает стать футболистом? Идите, пробуйте!».

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