Пострадает весь рынок: санкции США сделали «серый» российский флот полностью «черным»

После введения Вашингтоном нового вида санкций против российского серого или, как его еще называют, теневого нефтяного флота поставщикам и перевозчикам придется некоторое время приспосабливаться к новым условиям.
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