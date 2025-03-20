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Царьград

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Неудачное контрнаступление ВСУ: Путин сообщает о потерях в 90 тысяч человек

Неудачное контрнаступление ВСУ: Путин сообщает о потерях в 90 тысяч человек

Украинское контрнаступление в 2023 году стало переломным моментом в конфликте, закончившись неудачей на запорожском направлении.

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