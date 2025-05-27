Норвегия вновь подставила Европу с поставками газа

Базовые цены на природный газ в Европе выросли в понедельник вечером после незапланированного сильного сокращения мощности поставок с гигантского газового месторождения Тролль в Норвегии, крупнейшего поставщика газа в Европу.
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