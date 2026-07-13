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«Макларен» готовится к выпуску суперкара 788HS

Компания « Макларен » выпустит суперкар 788HS – последнюю машину на платформе 720S, которая используется в гонках категории GT .

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