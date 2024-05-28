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Рядовой Ялдинов рассказал, как детские поделки спасли жизни его товарищам

Рядовой Ялдинов рассказал, как детские поделки спасли жизни его товарищам

Переданные бойцам перископы, собранные детьми, оказались крайне полезны в настоящих боях.Детские поделки, которые отправляют на фронт вместе с гуманитарной помощью, порой могут спасти жизни участникам спецоперации.

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