Рядовой Ялдинов рассказал, как детские поделки спасли жизни его товарищам

Переданные бойцам перископы, собранные детьми, оказались крайне полезны в настоящих боях.Детские поделки, которые отправляют на фронт вместе с гуманитарной помощью, порой могут спасти жизни участникам спецоперации.
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