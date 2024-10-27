Власти упростят россиянам подачу деклараций по НДФЛ

Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, которые упростят подачу деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), когда это касается отчуждения объектов недвижимого имущества и транспортных средств.