Власти упростят россиянам подачу деклараций по НДФЛ

Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили внести поправки в Налоговый кодекс, которые упростят подачу деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), когда это касается отчуждения объектов недвижимого имущества и транспортных средств.
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