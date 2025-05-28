«Будет еще хуже»: в Великобритании признали, что ошиблись насчет России

Ожидания, что санкции приведут к краху России, не подтвердились. Необходимо провести переговоры между Москвой и Вашингтоном для урегулирования ситуации на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
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