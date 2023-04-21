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Гарсия о тренере: «Почему мы расстались, почему возобновили работу – это уже в прошлом. У нас хорошая химия, и он прекрасно понимает мой агрессивный стиль игры»

– Пару недель назад вы вернулись к бывшему тренеру. Как получилось, что вы расстались в прошлом году, а теперь снова вместе? – Да, я очень рада вернуться к тренировкам с Бертраном.

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