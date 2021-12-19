ЧМ-2021 по гандболу. Юлия Манагарова: "Всякий раз, когда приезжаю в сборную, всегда играю в удовольствие"

Если бы директорат чемпионата мира определял лучшего игрока каждой команды по итогам турнира, то в сборной России MVP с высокой долей вероятности стала бы правая крайняя "Ростов-Дона".
Популярные статьи
- В биатлоне изменили обладателя Кубка мира 8-летней давности! Не поверите, но виновата Ольга Зайцева.
- Итоги первой части сезона: «Химки», «Уфа», «Ростов», «Нижний Новгород»
- «Спартак» уволил Виторию, 751-я шайба Овечкина в НХЛ и повторение рекорда по голам в большинстве, Россия обыграла Канаду на КПК, 1-й старт Кокорина в «Фиорентине», Агуэро закончил карьеру, ковид в «МЮ» и другие новости утра
Свежие комментарии