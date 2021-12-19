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ЧМ-2021 по гандболу. Юлия Манагарова: "Всякий раз, когда приезжаю в сборную, всегда играю в удовольствие"

ЧМ-2021 по гандболу. Юлия Манагарова: "Всякий раз, когда приезжаю в сборную, всегда играю в удовольствие"

Если бы директорат чемпионата мира определял лучшего игрока каждой команды по итогам турнира, то в сборной России MVP с высокой долей вероятности стала бы правая крайняя "Ростов-Дона".

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