Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Северный речной вокзал пользуется популярностью у москвичей Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.