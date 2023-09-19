Районный будни

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Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Северный речной вокзал пользуется популярностью у москвичей Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

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