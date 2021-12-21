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Китай рассматривает поправки к закону о гражданском судопроизводстве

Проект поправок к Закону о гражданском судопроизводстве был представлен для второго чтения в понедельник на продолжающемся заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

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