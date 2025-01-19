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NBC News: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа

NBC News: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планирует посетить сектор Газа

Специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить сектор Газа, чтобы контролировать соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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