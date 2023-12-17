Что пить на новый год 2024, чтобы не навредить себе

Специалист рассказал, в каких количествах, и какие напитки употреблять. Существуют ли безопасные дозы алкоголя и какие напитки выбирать с пользой для здоровья, рассказала Дарья Русанова, нутрициолог, передает «Газета.
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