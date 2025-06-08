Аврора Киба раскрыла свои достижения после спора с Филиппом Киркоровым

На шоу «Мастер игры» разгорелся спор между Авророй Кибой и Филиппом Киркоровым. Невеста Григория Лепса раскрыла свои личные достижения и ответила на сомнения Киркорова, подчеркнув собственную независимость и успехи в образовании.