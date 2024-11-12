Плавающая БМП ACV-30 приближается к серийному производству Амфибийная БМП ACV-30 на испытанияхС 2020 г.
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Плавающая БМП ACV-30 приближается к серийному производству Амфибийная БМП ACV-30 на испытанияхС 2020 г.
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