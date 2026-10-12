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Пятый канал

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«Мне не за 40»: Ирина Дубцова решила поработать над своим лицом

«Мне не за 40»: Ирина Дубцова решила поработать над своим лицом

Певица и композитор Ирина Дубцова решилась на лифтинг лица. Об этом написало издание 7Дней.ru. Исполнительница прошла целый курс аппаратных процедур и осталась довольна результатам.

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