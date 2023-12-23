Перловка с морковью и луком: была каша, а получился почти плов

Многие хозяйки недооценивают потенциал перловой крупы, считая ее годной только для варки каши. Но стоит приготовить ту же крупу чуть иначе, с морковью и луком, и у нас на сковороде получится уже почти плов.
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