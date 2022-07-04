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  • Афонин Андрей
    Точно. Ещё долго изрыгать эту мерзость будет страна Россия!  Сколько скопилось гноя, подобного этой бабищи, и других ...Татьяна Лазарева ...
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Эмбер Херд потребовала отменить решение суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд потребовала отменить решение суда с Джонни Деппом

Адвокаты Эмбер Херд подали в суд ходатайство с требованием отменить решение суда с бывшим мужем актрисы Джонни Деппом: в конце мая Херд признали виновной в клевете.

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