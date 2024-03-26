Учредитель Tsargrad.tv Малофеев объявил о создании Фонда Царьград

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев объявил о создании Фонда Царьград, который займется продвижением законопроектов, аналитических статей и исследований, которые "помогут качественно изменить облик России к лучшему".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии