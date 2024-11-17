Документальный фильм «Крест» откроет кинофестиваль Arctic open в Архангельске

С 5 по 8 декабря в Архангельске пройдет VIII Международный кинофестиваль Arctic open. Откроет смотр документальный фильм «Крест» Сергея Дебижева, сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Тамару Статикову.
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